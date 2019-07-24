دعوة جديدة لقفل مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء

طرابلس-العنوان

جدد المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة البحر المتوسط، فينسنت كوشيل، مطالبته بضرورة إغلاق مركز تاجوراء لإيواء المهاجرين.

وقال كوشيل، في تغريدة اليوم على موقع تويتر، إن ” 38 شخصًا تم اعتراضهم من قبل خفر السواحل الليبي ونقلوا إلى مركز احتجاز تاجوراء. هذا يجب أن ينتهي الآن. يجب إغلاق مركز تاجوراء ويجب أن تنتهي أعمال الاحتجاز المستمرة”.

وأعلن كوشيل في وقت سابق، أن حكومة الوفاق تتحكم في سلطتها أربعة ميليشيات ولا يمكنها التراجع عنها.

وأضاف، أن تلك المليشيات تستغل اللاجئين والمهاجرين في مراكز الاحتجاز في طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية