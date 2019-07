أكد المركز الوطني للإرصاد الجوية ، أن الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا نتيجة تأثير امتداد مرتفع جوي .

وأضاف المركز، أن درجات الحرارة تسجل على المناطق الساحلية ما بين (29-33) مْ مع رطوبة عالية نسبياً , وما بين (34-39) مْ على مناطق الدواخل والوسط والجنوب , وتصل إلى (41) مْ على غدامس وغات.

وأكمل المركز، أنه ” من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة يوم السبت على مناطق غرب ليبيا” .

