معالي وزير الشّؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقّتة تبحث استئناف عمل المشاريع التابعة للوزارة

بنغازي 24 يوليو 2019 (وال) – اجتمعت معالي وزير الشّؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة الدكتورة فتحية علي حامد، مع مديري ومفوضي الشركات المتعاقد معها لإنشاء واستكمال المشاريع التابعة للوزارة

وناقش الوزير الصعوبات والعراقيل التي واجهت هذه الشركات، وسبل حلحلتها حتى تتمكن من استئناف عملها وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية لضمان حق المقاولين.

ومن جهته، أكد مفوضو الشركات على تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، كمجمعات الرعاية الاجتماعية الشاملة والمخازن الاستراتيجية وقسم إيواء النساء في حال رفع القوة القاهرة، في بعض المناطق واستكمال المشاريع المتوقفة حسب الجدول الزمني المحدد. (وال – بنغازي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال