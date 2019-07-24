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اعتماد نتائج امتحانات الثانوية المهنية للصم وضعاف السّمع التّابعة لصندوق التّضامن الاجتماعي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 24 يوليو 2019 (وال) – اعتمد رئيس لجنة الإدارة بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي الأستاذ أحمد بريدان، نتائج امتحانات الثانوية المهنية للصم وضعاف السمع للعام الحالي 2019-2018م على مستوى الهيئة بنسبة نجاح للدور الأول بلغت واحدا وستين بالمائة .

وكانت المدارس والمراكز المستهدفة من الامتحانات والتّابعة لصندوق التضامن الاجتماعي، هي مركز الأمل للصم وضعاف السمع بنغازي، ومركز الجبل للصم وضعاف السمع البيضاء، ومدرسة الأمل للصم طبرق، إضافة إلى مدرسة الإرادة للصم وضعاف السمع إجدابيا. (وال – بنغازي) ع ع

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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