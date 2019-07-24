كاشفًا أسرار سقوط طرابلس في 2011م.. البراني اشكال: كل وحدات الدفاع عن العاصمة ذابت – فيديو

قال اللواء ركن، البراني اشكال، آمر كتيبة أمحمد المقريف سابقًا، إنه يجد كل العذر للفريق ركن، الهادي إمبيرش، رئيس غرفة العمليات عام 2011م، مشيرًا إلى أن الفريق لم يجد من يتحدث معه آنذاك.

وأوضح اشكال، في لقاء خاص على فضائية “218”، تابعته “أوج”، أن جميع القوات ذهبت، فالعسكريين الذين يتقاضوا مرتبات في تلك الفترة كانوا 126 ألف، منهم 30 ألف من المدنيين، قائلاً: “بالتالي فهناك في حدود 100 ألف جندي وضابط يتقاضي مرتبات، منهم البحرية، ومنهم الجوية، وغيرهم، وأغلب هذه الوحدات والقوات في المنطقة الغربية”.

وأشار اشكال، إلى أن طوق الدفاع عن طرابلس، كان من خلال مجموعة من القوات، فكان اللواء 32 لديه طوق معين، وبعده لواء الحرس لديه طوق آخر للدفاع عن طرابلس، ثم قوة الردع لديها طوق خاص عن طرابلس، وبينهم لواء المدفعية المستقل، ومن بعدهم الفوج التاسع، بالإضافة للمساندين من الحرس الثوري، ومن الحرس الشعبي، ومن الرفاق، قائلاً: “كل هؤلاء لم يجد منهم المرحوم الفريق ركن، الهادي إمبيرش، أحد فذابت كل هذه الوحدات.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

المصدر/ JANA