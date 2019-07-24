القوات المسلحة: الطيران المُسير لن يمنع تقدمنا لتحرير طرابلس

طرابلس-العنوان

أكدت القوات المسلحة، أن الضربات الجوية للطائرات التركية المُسيرة على مواقعها لن تمنع وحداتها العسكرية من مواصلة تقدمها نحو تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة.

وفي تدوينة على “فيسبوك” قال المركز الإعلامي للواء 73مشاة إن الطيران التركي المُسير لن يمنع تقدمات القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه لا توجد مقاومة للمليشيات إلا من خلاله.

وأكد، “أن المعنويات عالية والتقدمات مستمرة ولن تنتهي إلا بتحرير العاصمة طرابلس”.

وشنت القوات المسلحة هجومًا واسعًا يومي الإثنين والثلاثاء على عدة مناطق واقعة تحت سيطرة المليشيات المسلحة.

ونجحت وحدات من القوات المسلحة خلال المواجهات العنيفة في التقدم لنقاط جديدة حسب المهام التي كلفت بها.

ومنذ 4 أبريل الماضي، أطلقت القوات المسلحة عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة طرابلس من سيطرة المليشيات.

وأعلنت القوات المسلحة، يوم الأحد، إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة عين زارة جنوب طرابلس، وتلك لم تكن الطائرة الأولى التي تسقطها الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة.

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