الكهرباء تبحث استئناف مشاريع بتروجيت المصرية في ليبيا

عقد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ببنغازي فخري المسماري، اجتماعا مطولا، مع رئيس إدارة شركة بتروجيت المصرية الرائدة في مجال الطاقة وليد لطفي، لبحث ملف مشاريع بتروجيت المتوقفة في ليبيا من بينها مشروع خط الغاز المغذي لمحطة كهرباء السرير الغازية.

وكانت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة المؤقتة، قد أعلنت يوم الأحد الماضي إنها حققت فائضا في إنتاج الشبكة الكهربائية مُؤكدة في بيان لها أن الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية شهدت مع بداية هذا الأسبوع استقرارا ملحوظاً مع فائض في الإنتاج يقدر بـ 130 ميغاوات.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الفائض يأتي بعد دخول الوحدة البخارية السادسة (الهرسك) بمحطة شمال بنغازي يوم الخميس الماضي، على الشبكة من جديد بعد خروجها للصيانة الفترة الماضية.

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