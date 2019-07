نائب رئيس وزراء” المؤقتة”: نرحب بدور روسيا في المصالحة الوطنية

أكد عبدالسلام البدري نائب رئيس الوزراء للحكومة المؤقتة، أن “حكومته ترحب بأي إجراءات تقوم بها روسيا لمساعدة الليبيين في بناء وطنهم والتخلص من الإرهاب والعمل على المصالحة الوطنية ونثمن عالياً هذه الجهود التي تريد روسيا القيام بها”.

وأوضح البدري، في تصريحات صحفية له، أنه “بعد تحرير طرابلس واستكمال استقلال ليبيا سيكون التعامل وفق مصالح ليبيا، كما نشير إلى أن دول كثيرة أساءت إلى ليبيا بقصد أو بدون قصد نحن نقدر الشعوب الصديقة وتعاملنا مع الخارج سيكون وفق رؤية اقتصادية ومصالح ليبيا لا غير”.

وأكمل البدري، أن ” معركة طرابلس هي ما بين الجيش ومليشيات إرهابية مدعومة من الخارج وهنا ونشير إلى أن المعركة يحرص فيها الجيش الليبي على أن تكون الخسائر البشرية أقل ما يمكن”.

