قال وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، إن ” وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة رجل مسكين يفرض عليه ويطلب منه أن يقول هذا ولا يقول ذلك، هو الآخر مسكين ومسجون”.

وأضاف الحويج، في تصريحات صحفية له، أن ” سيالة في أحد المرات رفض طلب للميليشيات جاءوا أمام كل الموظفين وأخذوا مدير مكتب الوزير، وعذبوه وسجنوه وقصوا له شعره، وبعد 3 أيام أعادوه للوزارة، يتجولون ويعملون ما يريدون في الوزارة”.

وأضاف الحويج، أفعال الميليشيات لا تنسجم مع الدولة ولا الديمقراطية والقانون مع الفوضى والميليشيات، بعض منهم الآن قناصل ودبلوماسيين يحملون جوازات حمراء”.

The post الحويج: “سيالة” مسكين ومسجون لدى ميليشيات طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية