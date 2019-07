رأت دبلوماسية إيطالية أن الأزمة في ليبيا هي نتيجة “تداخل مختلف التعقيدات، والتعارض المستمر بين الأطراف الفاعلة الكبرى”، فضلاً عن “البعد الإقليمي وعدم اليقين في السياسة الأمريكية” بشأن التعامل مع الوضع في ليبيا.

وقالت السفيرة الإيطالية لدى الأمم المتحدة، ماريانجيلا زابيا، في ندوة تسبق انطلاق مؤتمر السفراء الايطاليين في وقت لاحق اليوم الاربعاء بمقر وزارة الخارجية في روما، إنّ “هذا التعقيد عطّل مجلس الامن التابع للأمم المتحدة”، ولكنه “مكان يستمر فيه الحوار”.

ووفق السفيرة الايطالية، فإن “مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة أمام مهمة شائكة ومن المهم أن ندعمه”، كما “نضمن دعم متواصل للأمم المتحدة” في ليبيا. وتحدثت الدبلوماسية الايطالية عن ثلاثة مخاطر: “الإرهاب، عمليات المرور غير المنضبطة ومناطق عدم الاستقرار، التي تمتد بعيدا إلى خارج ليبيا “.

The post دبلوماسية إيطالية: البعد الاقليمي وعدم اليقين الامريكي تعقيدات لأزمة ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية