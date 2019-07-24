صيانة وتركيب مضخات آبار المياه ببني وليد

تستمر في مدينة بني وليد أعمال تركيب مضخات المياه الخاصة بالآبار الموجودة في المدينة من قبل شركة المياه بعد وصول المعدات اللازمة للشركة والمقدمة من صندوق الدعم في ليبيا بالتعاون مع المجلس البلدي بني وليد.

وقامت شركة المياه بصيانة وتركيب مضخات ودافعات لبعض الآبار من قبل المهندسين والفنيين المختصين ضمن خطة تتبعها الشركة لصيانة عدد من الآبار المتوقفة عن الخدمة وهي محطة المطار ومحطة الخرماني ومحطة التربة.

يذكر أن بلدية بني وليد قد وقعت اتفاقا مع صندوق الدعم في ليبيا لتوفير بعض المستلزمات والاحتياجات التي تنقص بعض القطاعات بالبلدية.

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