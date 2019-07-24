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صيانة وتركيب مضخات آبار المياه ببني وليد

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستمر في مدينة بني وليد أعمال تركيب مضخات المياه الخاصة بالآبار الموجودة في المدينة من قبل شركة المياه بعد وصول المعدات اللازمة للشركة والمقدمة من صندوق الدعم في ليبيا بالتعاون مع المجلس البلدي بني وليد.

وقامت شركة المياه بصيانة وتركيب مضخات ودافعات لبعض الآبار من قبل المهندسين والفنيين المختصين ضمن خطة تتبعها الشركة لصيانة عدد من الآبار المتوقفة عن الخدمة وهي محطة المطار ومحطة الخرماني ومحطة التربة.

يذكر أن بلدية بني وليد قد وقعت اتفاقا مع صندوق الدعم في ليبيا لتوفير بعض المستلزمات والاحتياجات التي تنقص بعض القطاعات بالبلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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