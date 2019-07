مستشار “كونتي”: علينا البحث عن ممثلين آخرين عن ليبيا غير ” السراج” و ” حفتر”

رأى المستشار الدبلوماسي لرئاسة الوزراء الايطالية، السفير بيترو بيناسي اليوم الاربعاء، أن الاحداث في الاسابيع الماضية في ليبيا تؤكد على أن الحل العسكري، يحقق نتيجة عكسية”.

وأضاف منوها، في ندوة بالعاصمة روما قبل انطلاق مؤتمر السفراء الايطاليين، “ناهيك عن أن فرضية استئناف خارطة الطريق السياسية أصبحت أمراً أكثر صعوبة من خلال حقيقة أن اللاعبين الرئيسيين، خليفة حفتر وفائز السراج ، لم يعد بإمكانهما العودة إلى طاولة المفاوضات”.

وأعاد المستشار الدبلوماسي لرئاسة الوزراء التأكيد على أن “الحل الوحيد الممكن الذي تراه إيطاليا هو الحل السياسي”، مضيفا أن رئيس الوزراء جوزيبي “كونتي وضع منذ البداية ليبيا في قلب سياسته الخارجية، وكان الزعيم العالمي الوحيد الذي يزور طرابلس وطبرق وبنغازي”. وقال “مع مؤتمر باليرمو تم إطلاق مسار والذي وصل بعد لقاء أبو ظبي (بين حفتر والسراج) إلى الميل الأخير. ..علينا إعادة هذا المسار (السياسي) بأن نجمع حول طاولة الحوار ليس الليبيين فقط ، بل أيضًا ممثلين آخرين”.

