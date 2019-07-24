زيارة السراج إلى تونس.. توقيت مُثير للشك

إذا عرف السبب بطل العجب.. قول عربي مأثور ينطبق على زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى تونس وعقده اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

تساؤلات يطرحها مراقبون حول سبب هذه الزيارة غير المعلنة وفي هذا التوقيت بالذات ووجود المشري في تونس واجتماعه مع السراج خارج ليبيا.

يبطل العجب هنا في لقاء السراج مع السفيرين الألماني لدى ليبيا والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالنيابة وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين ليبيا وألمانيا ومستجدات الأوضاع الراهنة في ليبيا في ظل ما تشهده طرابلس من اشتباكات من جهة والتعاون المستمر بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب من جهة أخرى.

وبالعودة إلى زيارة السراج إلى تونس في هذا التوقيت بعد يوم من هبوط اضطراري لمقاتلة تابعة للجيش الوطني في الأراضي التونسية بعد تعرضها لخلل فني أجبرها على الهبوط، وفيما تؤكد وزارة الدفاع التونسية أنها تتعامل مع حادثة المقاتلة الليبية وفق الأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية وأن قاضي التحقيق العسكري شرع في التحقيق مع قائد الطائرة تنقل وكالة نوفا الايطالية خبراً مفاده عودة قائد المقاتلة الحربية العقيد فرج الغرياني إلى بنغازي بعد مفاوضات بين الجيش الوطني والحكومة المؤقتة مع السلطات التونسية.

تحركات صوب تونس وملفات تبحث في أروقة فنادقها ولقاءات مسؤولين معلنة وغير معلنة فيما أصوات القذائف تسمع في طرابلس ليلاً ونهاراً.

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