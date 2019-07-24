“شؤون المُهجّرين” تعتزم دعم نازحي غات

اتفقت وزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، مع بلدية غات ولجنة الأزمة بالمدينة على البدء في إدخال بيانات نازحي المدينة ضمن منظومة النازحين لدى الوزارة، لتتمكن من تقديم المزيد من الدعم لهم بعد السيول الجارفة التي شهدتها مدينتهم وأضرّت بمُمتلكاتهم.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أن وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، يوسف جلالة، قد اجتمع مع عميد بلدية غات ورئيس لجنة الأزمة بالبلدية للنظر في أوضاع المدينة بعد السيول الجارفة التي اجتاحتها مطلع يونيو الماضي.

وبحث المسؤولون خلال اجتماعهم حجم الأضرار التي لحقت بقطاع المياه والصرف الصحي والتلوث البيئي الناتج عن الفيضانات في غات.

وأشارت الإدارة إلى أن “اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء قد استعرض سبل تقديم الخدمات للنازحين بالمناطق المجاورة، بما في ذلك النازحون في مدينة طرابلس”.

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