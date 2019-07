أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، أن فرنسا لا تبيع السلاح للجيش الليبي.

وأضاف الحويج، أن “الأسلحة التي وجدت في غريانة هي أسلحة منذ العام 2011، وهي أسلحة معطوبة وغير صالحة للاستخدام، لكن فرنسا هي دولة الديمقراطية وهي دولة الحريات لا يمكن ولا يجب أن تقف بجانب الميليشيات والخارجين عن القانون”.

وأوضح الحويج، ” نحن لا نرفض الحوار، إذا هناك أي دولة أو أي جهة تضمن أن تجمع لنا السلاح وتنهي لنا الميليشيات الليبيين والأجانب”.

The post “خارجية المؤقتة”: فرنسا لا تبيع السلاح للجيش الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية