معالي نائب رئيس الوزراء الدّكتور عبد السّلام البدري :- الأشقاء في مصر يهمهم استقرار ليبيا

بنغازي 24 يوليو 2019 (وال) – أجرت وكالة “سبوتنيك” حواراً خاصاً مع معالي نائب رئيس الوزراء الدكتور عبد السلام البدري .

إلى نصّ الحوار:

سبوتنيك : المعارك في العاصمة طرابلس مستمرة حتى اللحظة منذ انطلاقها في أبريل الماضي، برأيكم كم ستطول الحرب الدائرة في غرب البلاد؟

البدري: إن معركة طرابلس هي ما بين الجيش العربي الليبي، ومليشيات إرهابية مدعومة من الخارج وهنا ونشير إلى أن المعركة يحرص فيها الجيش الليبي على أن تكون الخسائر البشرية أقل ما يمكن.

سبوتنيك: قيادة الجيش قامت بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة لغرب البلاد مؤخراً، خاصة بعد خسارة مدينة غريان، هل هذا يؤكد قرب دخول الجيش وسط العاصمة وإعلان التحرير؟

البدري: هدف الحملة من بدايتها واضح وهو تطهير كامل تراب ليبيا من الإرهاب ويعمل الجيش وفق رؤية محددة لدخول مدينة طرابلس وبأسرع ما يمكن وأقل خسائر بشرية ممكنة كما يحرص الجيش على تجنيب المدنيين الخسائر قدر الإمكان.

سبوتنيك: ماهو دور الحكومة الليبية المؤقتة في دعمها للعملية العسكرية التي تقودها قوات الجيش في طرابلس ؟

البدري: الحكومة الليبية الشّرعية تعمل وفق سياسة أقرها مجلس النواب، ومن ضمن ما أقر في ميزانية الدولة هو توفير الدعم اللازم لتمكين الجيش من أداء مهمته وبكفاءة عالية.

سبوتنيك: هل المعارك في طرابلس يجب أن تحسم عسكرياً أم هناك مجال للتفاوض؟

البدري: إننا نحارب من أجل تطهير مدينة طرابلس وغيرها من مدن المنطقة الغربية من الإرهاب، ولقد أكد القائد العام مراراً أنه يعمل على القضاء على قوى الإرهاب ولا يمكن أن تتفاوض القيادة مع عصابات إرهابية، ولاؤها لدول عرفت بدعمها للإرهاب ولديها أجندة خاصة بأيدلوجيات معينة.

سبوتنيك: أصدرت 6 دول بياناً صحفياً طالبوا فيه وقف فوري لإطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس، كيف تغير الموقف الدولي حيال العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الليبي بغرب البلاد؟

البدري: نحن نشكر هذه الدول التي أبدت قلقها حيال العمليات العسكرية وحرصها على حياة المواطنين الأبرياء ووقف إطلاق النار سيتم عندما يتم تحرير مدينة طرابلس والمدن الأخرى من أيدي الإرهاب.

سبوتنيك: هل هناك دول عرضت الوساطة لإنهاء العمليات العسكرية في طرابلس؟

البدري: ليس لدي معلومات عن دول ترغب في الوساطة ولكن الأشقاء في مصر يهمهم استقرار ليبيا وهم جار يهمهم أمن واستقرار ليبيا.

سبوتنيك: ما هو مصير المواطنين الروسيين اللذين تم القبض عليهما أوائل شهر يوليو بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات؟

البدري: روسيا لديها الآن سمعة سيئة فيما يخص التدخل في الانتخابات وتغيير مسار العمل الديمقراطي، كما حدث في أنتخابات أمريكيا وهؤلاء الأشخاص لدى الجهات الأمنية ونعتقد أنهم سيقدمون للمحاكمة العادلة بعد تحرير طرابلس.

سبوتنيك: ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة الليبية لمنع انتقال الإرهابيين من منطقة إدلب السورية إلى ليبيا؟

البدري: إن الإرهابيين يأتون إلى ليبيا من كل مكان في العالم وبدعم من الدول الداعمة للإرهاب وأمام أعين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ولم يصدر أجراء عملي للحدّ من هذا التدفق.

سبوتنيك: قال بوتين في مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي: إن “ما يقلقني بشكل خاص، هو أننا نشاهد في ليبيا تركيز المسلحين من منطقة إدلب السورية. وذلك خطر على الجميع، ما تعليقكم على تصريحات الرئيس الروسي وهل هناك فعلاً مسلحين من سوريا دخلوا الأراضي الليبية؟

البدري: إننا نتفق مع تصريحات الرئيس بوتين، ونعتقد أن الكثير من الإرهابيين لديهم وجهات أخرى وسيكون تأثير ذلك على استقرار أفريقيا وبدون شك أوروبا.

سبوتنيك: هل من الممكن في حال انتهاء العمليات العسكرية والتوصل إلى تسوية سياسية أن تتعاون ليبيا مع الغرب الذي تسبب في تدمير الدولة الليبية في السابق أم ستتجه ليبيا إلى التعاون مع الشرق ممثلا في الصين وروسيا؟

البدري: بعد التحرير واستكمال استقلال ليبيا سيكون التعامل وفق مصالح ليبيا، كما نشير إلى أن دول كثيرة أساءت إلى ليبيا بقصد أو بدون قصد نحن نقدر الشعوب الصديقة وتعاملنا مع الخارج سيكون وفق رؤية اقتصادية ومصالح ليبيا لا غير.

سبوتنيك: أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية لشؤون التسوية في ليبيا، ليف دينغوف، في شهر يونيو الماضي، أن روسيا يمكن أن تصبح المنصة الرئيسية لحل الأزمة في ليبيا، هل من الممكن عقد مؤتمر مصالحة برعاية روسية على غرار مؤتمر المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، ومؤتمر القوى السياسية الأفغانية أقصد؟

البدري: نحن نرحب بأيّ إجراءات تقوم بها روسيا الاتحادية لمساعدة الليبيين في بناء وطنهم والتخلص من الإرهاب والعمل على المصالحة الوطنية، ونثمن عالياً هذه الجهود التي تريد روسيا القيام بها. (وال – بنغازي)

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