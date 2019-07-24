بريدان يزور فرع هيئة صندوق التضامن في درنة

زار رئيس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، أحمد ابريدان، رفقة عدد من مديري الإدارات والمكاتب أمس، فرع الهيئة في مدينة درنة.

حيث عقد اجتماع تمت فيه مناقشة آخر المستجدات بخصوص مشروع إنشاء مبنى جديد لمقر فرع الهيئة بدرنة، بالإضافة إلى التوقيع والاتفاق على صيانة مقر الفرع الحالي، ومدرسة الآمل للصم درنة، ومركز القدرات الذهنية.

هذا واعتمد بريدان نتيجة امتحانات المرحلة الثانوية المهنية ، لمراكز ومدارس الصم وضعاف السمع في مدن اجدابيا وبنغازي والبيضاء وطبرق للعام الدراسي الحالي.

كما أكد على ضرورة صيانة مسرح الرعاية الاجتماعية، وصيانة وتأمين مخازن الهيئة في درنة بكافة وسائل الحماية، للمحافظة على مخزونات الفرع، وما يورد إليه.

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