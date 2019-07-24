بيناسي: حل الأزمة الليبية سياسي وليس عسكري

رأى المستشار الدبلوماسي لرئاسة الوزراء الايطالية، بيترو بيناسي، أن الحل الوحيد الممكن للأزمة الليبية هو الحل السياسي.

وقال بيناسي في تصريحات نشرتها وكالة آكي الإيطالية، “الأحداث في الاسابيع الماضية التي تظهر تعسر عملية الهجوم على طرابلس في ليبيا، تؤكد على أن الحل العسكري، المدعوم من بعض الدول تحت ستار مكافحة الإرهاب لتحقيق الاستقرار في البلاد، يحقق نتيجة عكسية، كما أن فرضية استئناف خارطة الطريق السياسية أصبحت أمراً أكثر صعوبة من خلال حقيقة أن اللاعبين الرئيسيين، لم يعد بإمكانهما العودة إلى طاولة المفاوضات”.

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