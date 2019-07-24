اشتباكات متقطعة بمحاور طرابلس

تتلاحق التطورات العسكرية والميدانية بمحاور القتال في ضواحي طرابلس منذ إطلاق القيادة العامة للجيش الوطني عملية عسكرية لتحرير العاصمة مطلع أبريل الماضي.

محور العزيزية شهد صباح اليوم اشتباكات مُتقطعة مركزها الطريق الرابط بين العزيزية واسبيعة، وسط أنباء عن تحشيدات عسكرية من جانب قوات الوفاق التابعة للواء أسامة الجويلي بدأت في وقت متأخر من مساء أمس.

كما دارت اشتباكات عنيفة يوم أمس بمحور “الرمله – المطار” ومحور “المطار – طريق المطار” دارت رحاها حتى صباح اليوم، فيما مازالت القوات المسلحة تحكم سيطرتها الكاملة على مطار طرابلس.

وأفادت مصادر لـ218 بأن قوات الجيش الوطني مازالت تُسيطر على أجزاء من منطقة الرملة من ناحية مطار طرابلس، فيما تُسيطر قوات الوفاق على المنطقة من جهة مدينة سواني بن أدم.

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