اخبار ليبيا الان عاجل

اشتباكات متقطعة بمحاور طرابلس

تم النشر منذُ 38 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتلاحق التطورات العسكرية والميدانية بمحاور القتال في ضواحي طرابلس منذ إطلاق القيادة العامة للجيش الوطني عملية عسكرية لتحرير العاصمة مطلع أبريل الماضي.

محور العزيزية شهد صباح اليوم اشتباكات مُتقطعة مركزها الطريق الرابط بين العزيزية واسبيعة، وسط أنباء عن تحشيدات عسكرية من جانب قوات الوفاق التابعة للواء أسامة الجويلي بدأت في وقت متأخر من مساء أمس.

كما دارت اشتباكات عنيفة يوم أمس بمحور “الرمله – المطار” ومحور “المطار – طريق المطار” دارت رحاها حتى صباح اليوم، فيما مازالت القوات المسلحة تحكم سيطرتها الكاملة على مطار طرابلس.

وأفادت مصادر لـ218 بأن قوات الجيش الوطني مازالت تُسيطر على أجزاء من منطقة الرملة من ناحية مطار طرابلس، فيما تُسيطر قوات الوفاق على المنطقة من جهة مدينة سواني بن أدم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك