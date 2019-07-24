مصرف الأمان يرفع سقف السحب الأسبوعي

أعلن مصرف الأمان لكافة عملائه عن رفع سقف السحب إلى عشرين ألف دينار إسبوعيا في كافة الفروع التابعة له.

وأوضح المصرف خلال إعلانه بموقع “فيسبوك” أن عمليات السحب المشمولة تتضمن العمليات التي ستتم بصك مصدق أو بالشيك.

كما حدد المصرف قيمة السحب من آلات الصراف الآلي بـ400 دينار عبر بطاقات الفيزا المحلية أو عن طريق أمان موبايل.

وكان مصرف الأمان قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن تفعيل الحوالات المالية عبر خدمة “ويسترن يونيون” بكافة فروعة في ليبيا حسب اللوائح والقوانين المنظمة.

وطالب المصرف من عملائه إحضار جواز السفر للمستفيدين من الخدمة وتوفير باقي المستندات التي لم يعلن عنها، حسب ما ورد في حسابه بموقع “فيسبوك”.

وأشار المصرف وقتها إلى أن الحوالات مفتوحة من ليبيا إلى كافة دول العالم ولم يوضح “الأمان” كيفية استلام الأموال.

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