«تعليم الوفاق»: تفعيل مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم التقني والفني

أعادت وزارة التعليم تفعيل مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم التقني والفني باجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم التقني والفني في ليبيا، برئاسة وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز ورئيس اللجنة الاستشارية الدكتور” محمد أبوبكر نوير الزوي.

وشارك في الاجتماعات ممثلون عن وزارة التخطيط وغرفة التجارة والزراعة والصناعة الليبية والمركز الثقافي البريطاني في ليبيا والهيئة الوطنية التعليم التقني والفني كما حضر الاجتماع الثاني رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

واستعرضت اللجنة خلالهما محضر الاجتماع السابق لسنة 2015 م، والنتائج والتوصيات التي توصل إليها أعضاء اللجنة السابقة، كما جري التباحث حول إمكانية توجيه المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع نحو تطوير إدارات وأقسام المعاهد الفنية المتوسطة من الجوانب والنواحي الإدارية، وناقشت أيضا المعايير الأساسية التي سيتم علي ضوئها اختيار المعاهد التقنية العليا والفنية المتوسطة المستهدفة ، كما تطرقت إلي آليات وعمليات الإشراف والمتابعة والتقييم لهذا المشروع التطويري.

