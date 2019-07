المتوسط:

أقيمت ورشة عمل بعنوان التشغيل الآمن لمحطات MED_ELEC.. MV12)، وذلك تحت إشراف دائرة توزيع شرق بنغازي.

وحضر الورشة عدد من المهندسين والفنيين من الإدارات الفنية المختصة وتناولت الورشة الحلول والتوصيات للتشغيل الآمن لهذه المحطات، وأكد الجميع على إقامة مثل هذه الورش لسلامة المعدة والعاملين بهذه المحطات.

