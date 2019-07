المتوسط:

قام عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط، فرج المشاي، بالاجتماع مع المدير العام والمدير الإقليمي لشركة فيروشتال الألمانية.

وأشارت شركة الخليج العربي، إلى أنَّ اللقاء الذي جمع الجانبين ناقشوا فيه العرض المالي المقدم من الشركة الألمانية، من أجل القيام بمشروع معالجة المياه بمنطقة النافورة واحد وتسعين ببلدية أوجلة.

