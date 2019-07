المتوسط:

أفادت مديرية أمن بنغازي، بأنها بدأت استقبال ملفات الراغبين في الالتحاق بالدورة التدريبية، التي تستهدف تجنيد ألفي منتسب لهيئة الشرطة.

وأشارت إلى الراغبين في الالتحاق بتلك الدورة إلى تقديم مستنداتهم إلى معهد تدريب الشرطة في بنغازي، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

The post بدء استقبال ملفات تجنيد 2000 بهيئة الشرطة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية