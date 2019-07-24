وفد من مجلس النواب الليبي يزور الكونغرس الأمريكي

العنوان_واشنطن

شرع وفد رفيع من مجلس النواب الليبي بزيارة إلى مقر الكونغرس الأمريكي في واشنطن برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حميد حومة وبعضوية رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب ورئيس لجنة الأجهزة الرقابية زايد هدية بالإضافة الى النائب عن ترهونة صباح جمعة والنائب عن طرابلس علي التكبالي ورئيس لجنة الصحة النائب نصر الدين مهنى.

وأكد الوفدخلال الزيارة على شرعية القوات المسلحة المنبثقة من الشعب وأهمية الحرب التي يقوم بها في طرابلس لمحاربة الإرهاب وفوضى العصابات والمليشيات مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة وأنها تاخذ غطائها القانوني من البرلمان الداعم لها.

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