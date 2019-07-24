تعليم الوفاق تعتزم تفعيل مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم التقني والفني

أعلنت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، عزمها إعادة تفعيل مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم التقني والفني في ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن المشروع الذي يشرف على تمويله الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إعادة تأهيل الكوادر والبنية التحتية الإدارية للمعاهد التقنية والفنية الليبية وتطوير قدراتها ومهاراتها طبقا لأعلى المواصفات والمعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال لغرض التحسن من مستوي مخرجاتها، وستشرع اللجنة خلال الفترة القادمة علي عقد جلسات تشاوريه مع رجال الأعمال حول تحديد احتياجات ومتطلبات سوق العمل الليبي للكوادر الفنية والمهنية خلال السنوات القادمة كما سيتم أيضا اختيار عناصر اللجنة المختصة بتقييم المعاهد التقنية والفنية واختيار المؤسسات التي سيستهدفها المشروع خلال المرحلة الأولي.

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