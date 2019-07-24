داعش يشكّل خطرًا على التراث الإنسانيّ في ليبيا

أخبار ليبيا24

منذ دخوله إلى بلاد شمال أفربقيا، بدأ داعش بنفّذ عمليّاته الإرهابيّة والإجراميّة ضدّ كلّ من يقف في وجهه، فقد خلّف تنظيم داعش الإرهابيّ آثارًا تدميريّة بالغة على أراضي هذه البلاد، ولا سيّما ليبيا، إذ تتجاوز هذه الآثار التدميريّة كلّ أفعال القوى الاستعماريّة على مرّ العصور، ولم تكن الآثار التدميريّة تلك على الواقع السياسيّ أو على نفوس الشعوب فقط، ولكنّها مسّت التراث والتاريخ، فما قام به داعش لا يجرؤ أيّ استعمار على فعله من تدمير للإرث الإنسانيّ فى كلّ البلاد الّتي احتلّها.

لقد أظهرت الأبحاث والتحريّات أنّ داعش والجماعات والتيارات الأخرى ذات الأفكار المتشددة التي تدور في فلك هذا التنظيم تشكّل خطرًا كبيرًا على الآثار التاريخيّة في ليبيا وتستغلّها لأغراض تجاريّة.

وفي هذا السّياق، يقول رئيس مصلحة الآثار اللّيبية، إنّ المصلحة اضطرّت لاتّخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة احتمال استهداف المتطرّفين للمعالم التاريخيّة كما حدث في العراق وسوريا وغيرهما على يد هذا التنظيم خلال الفترة الماضية، ومن بين هذه الإجراءات إخفاء القطع الأثريّة النادرة، وزيادة قوّات الحراسة على المدن القديمة والتاريخيّة والتراثيّة.

لقد تزايد الخطر على الآثار وهذه المواقع الأثريّة المهمّة في البلاد بعد أن فشل التّنظيم الإرهابيّ داعش في السيطرة على آبار النفط والثروة النفطيّة في ليبيا.

فبغية تأمين مصادر التمويل لجماعاته الإرهابيّة، لجأ داعش إلى صبّ تركيزه على سرقة القطع الأثريّة النادرة والمهمّة وبيعها بغية تحقيق أرباح ماديّة طائلة تغطّي نفقات عمليّاته الإرهابيّة المتعدّدة.

إنّ المخاطر في ليبيا تنتشر على كلّ الأصعدة، ولكن تظلّ الآثار وكل ما هو تراث إنسانيّ في ليبيا عرضة للخطر إذا ما استطاعت هذه العصابات الإرهابيّة من الدواعش وحلفائهم من أدعياء الدين الجديد الوصول للمخزون الثقافيّ للشعب اللّيبيّ، والذي يتمثّل في المدن الأثريّة القديمة، مثل مدن لبدة وصبراتة وشحات وسوسة وتوكرة وجرزة وغيرها.

لذلك، من الضروريّ والأساسيّ جدًّا أن تصبّ الأجهزة اللّيبيّة تركيزها على هذه المواقع الّتي تميّز الشّعب اللّيبيّ وتجعله فريدًا من بين شعوب البلاد المجاور

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