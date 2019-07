المتوسط:

نظم مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة في ساعات متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء جولة إعلامية أمنية تفقدية للعديد من التمركزات والنقاط الأمنية داخل اختصاص مديرية أمن توكرة للاطلاع على سير العمل الأمني والخطة الأمنية الموضوعة للمجاهرة بالأمن و بسط السيطرة علي الشارع العام وضبط المشبوهين والخارجين علي القانون.

وكانت الحالة الأمنية في البلدية وأسواقها ومحلاتها التجارية وشوارعها وأحيائها ممتازة.

