المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأن أعضاء الشركة العامة للكهرباء يواصلون العمل ولساعات طويلة وتحت أشعة الشمس الحارة من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية بمدينة طرابلس.

وكانت أقيمت ورشة عمل بعنوان التشغيل الآمن لمحطات MED_ELEC.. MV12)، وذلك تحت إشراف دائرة توزيع شرق بنغازي.

The post «الكهرباء»: نعمل على رفع كفاءة الشبكة بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية