الشاطر : حفتر يسعى لإسقاط الدولة المدنية وإقامة حكم الفرد

ليبيا – دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بأن لا يجهد نفسه لإنقاذ من وصفه بـ” اللامؤمن بالدولة المدنية ويعمل على اغتصاب السلطة وخطف الدولة الليبية له” .

الشاطر قال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر “أمس الثلاثاء :”القرصان مكانه قفص الجنائية الدولية ولن يكون له مكان في المسار السلمي الذي تروج له وسيكتب التاريخ أن ليبيا انتصرت للحرية والديمقراطية رغم المكايد”.

وأضاف :”غسان سلامة كيف يمكن لمن يعمل علنا على إسقاط الدولة المدنية لإقامة دولة حكم الفرد ان يكون محاوراً ؟ العودة الى مسار التفاوض مسرحية قد تجد ممثلين بارعين لها لكنها ستعرض بلا جمهور يرفض استمرار الضحك عليه الذي دام 4 عقود. فهو صاحب الحق لا مجلس الامن ولا بلوط!” حسب تعبيره.

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