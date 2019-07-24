الغصري: قوات من الأفريكوم وصلت إلى الكلية الجوية مصراتة

ليبيا – أكد المتحدث الرسمي لقوة البنيان المرصوص اللواء محمد الغصري وصول قوة من الأفريكوم للكلية الجوية مصراتة.

الغصري أشار في تصريحات خاصة لموقع “عين ليبيا” أمس الثلاثاء إلى أن قوة الأفريكوم وصلت للكلية الجوية ضمن إطار التعاون في مكافحة تنظيم داعش ، مضيفاً :”نرحب بأي تعاون في هذا المجال”.

” إف بي آي ” تكشف تفاصيل سحب فريقها العامل في ليبيا

يشار إلى أنه قد هبط طائرة نقل عسكري أمريكية من نوع c-17 يوم 22 يوليو الجاري في مطار مصراتة وذلك لنقل فريق التحقيق الامريكي في قضية لوكربي وكافة معداتهم بحسب صحيفة ” صنداي بوست ” الأسكتلندية واسعة الإنتشار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية