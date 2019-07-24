ميلانيزي يدعو للإفراج عن طاقم قارب صيد إيطالي محتجز في مصراتة

ليبيا – أفادت وزارة الخارجية الايطالية بأن زورق دورية ليبي إحتجز في خليج سرت قارب صيد إيطالي وأفراد طاقمه.

الخارجية الإيطالية أشارت وفقاً لوكالة “آكي” أنه لدى تلقيها نبأ إحتجاز قارب الصيد الإيطالي “ترامونتان” في خليج سرت أعطى وزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي تعليمات إلى سفير بلاده لدى طرابلس بالعمل على وجه السرعة بأقصى قدر من الفعالية لتوفير المعاملة السليمة لأفراد الطاقم والإفراج السريع عنهم حيث أجبروا على التوجه نحو ميناء مصراتة.

ووفق وزارة الخارجية فإن أسباب إحتجاز قارب الصيد لا تزال غير واضحة ومن المرجح أن تكون بسبب أنشطة صيد في مياه توصف بأنها “عالية الخطورة” حيث توصي السلطات الايطالية بتجنبها.

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