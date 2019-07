خارجية الأردن وتركيا تؤكدان على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية

المتوسط:

أجرى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، محادثات في العاصمة عمان، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فقد استعرض الصفدي وأوغلو “المستجدات الإقليمية وسبل تجاوز التحديات الإقليمية بما يحقق الأمن والاستقرار.

وتقدمت القضية الفلسطينية المحادثات التي شملت أيضا الأوضاع في سوريا والعراق وعلى رأسها الأزمة الليبية، والخليج العربي، إضافة إلى الحرب على الإرهاب”.

وأكد الوزير أن ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية بما يعيد الأمن والاستقرار ويضمن وحدة ليبيا، الأمر الذي أثار موجة من الغضب بين الليبيين الذين يعتبرون تركيا مصدر للإرهاب.

