المتوسط:

تابع النائب بالمجلس الرئاسي “عبدالسلام كاجمان”، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع رئيس الهيئة العامة للمياه “عبدالله السني”، سير العمل في الهيئة العامة للموارد المائية، وأهم الصعوبات التي تواجهها، بحضور المستشار للشؤون الفنية والإعمار “فرج العماري”، ومدير التوثيق والمعلومات بالهيئة السيد “أنس القايد”.

وبحث اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، هيكلة الهيئة العامة للمياه من حيث تحديد الجهات التابعة لها والواقعة تحت إشرافها.

وتم الاتفاق على أن يتم إحالة ما تم الاتفاق عليه لوزارة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات، لإعداد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للموارد المائية، بما يضمن الأهداف المنشأة من أجلها.

وتطرق اللقاء، إلى المشروعات العاجلة في مجال المياه والصرف الصحي بالمنطقة الجنوبية والمخطط تنفيذها من خلال مشروعات التنمية والمخصصات المالية المتفق عليها للمنطقة الجنوبية، وسبل تنفيذها في أقرب الآجال.

The post «الرئاسي» يتابع سير العمل في الهيئة العامة للموارد المائية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية