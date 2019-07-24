الجيش التونسي يزيل صواعق القنابل من الطائرة العسكرية الليبية التي هبطت اضطراريا على أراضيه

صرحت وزارة الدفاع التونسية الأربعاء أنه تم تفكيك صواعق القنابل التي كانت تنقلها الطائرة العسكرية الليبية التي حطت اضطراريا في تونس. ولكن السلطات التونسية لم تفصل بعد في مسألة إعادة الطائرة، وهي من طراز “إل39” وتابعة لقوات المشير خليفة حفتر الليبية.

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