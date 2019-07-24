المستشار صالح يؤكد على أهمية دور هيئة الرقابة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة خلال اليومين الماضيين مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي.

الاجتماع تناول وفقاً لوكالة الأنباء الليبية التابعه اللحكومة المؤقتة العديد من المواضيع والقضايا التي لها علاقة بعمل الهيئة من خلال متابعتها للحكومة المؤقتة والجهات التابعة لها كما تم التطرق إلى مدى جاهزية تقرير هيئة الرقابة الإدارية للعام 2018.

وأكد رئيس الهيئة أن التقرير جاهز وسيتم تسليمه إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، مبيناً بأنه سيكون شامل لنتائج متابعة الهيئة للحكومة والجهات التابعة لها.

من جانبه أشار المستشار صالح إلى أهمية دور الهيئة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام لذلك من الضروري تقديم الدعم اللازم لها.

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