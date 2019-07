وفد من مجلس النواب يزور مقر الكونجرس الأمريكي

المتوسط:

شرع وفد رفيع من مجلس النواب الليبي بزيارة إلى مقر الكونغرس الأمريكي في واشنطن برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حميد حومة، وبعضوية رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب ورئيس لجنة الأجهزة الرقابية زايد هدية بالإضافة إلى النائب عن ترهونة صباح جمعة والنائب عن طرابلس علي التكبالي ورئيس لجنة الصحة النائب نصر الدين مهنى.

وأكد الوفد خلال الزيارة على شرعية الجيش التي استمدها من الشعب وأهمية الحرب التي يقوم بها في طرابلس لمحاربة الإرهاب وفوضى العصابات والميليشيات.

