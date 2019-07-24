ماذا تعرف عن الطائرة نوع “l-39”

أخبار ليبيا 24

قال عميد مهندس طيار الفيتوري محمد يونس إن الطائرة “l-39” يستخدمها سلاح الجو الليبي وتم إسقاط عدد منها تابعة لقوات حكومة الوفاق أثناء محاولتها شن غارات على تمركزات ومواقع القوات المسلحة.

وأوضح يونس أن الطائرة هي طائرة تدريب أساسي ومتقدم أول طيران لها عام 1973، محركها به مروحتين قويتين وتوربينتين لضغط الهواء وتحويله إلى المدخنة للخارج وبدفع 1720 كجم.

وأفاد عميد مهندس أن محرك الطائرة ( a -25 tl) وعرضها 9.46 م الطول 12.32 العلو 4.72م، ووزنها فارغة 333 كجم، وبالحمولة القصوى 4600 كجم.

وأشار يونس إلى أن السرعة القصوى على ارتفاع 5000 م “900 كم – س، ويمكنها الأنقضاض حتى حدود (80% ماخ )، والسرعة الأقتصادية على ارتفاع 5000م حتى 700 كم-س.

وذكر أن التسلق الأول 1320 م-ق والارتفاع العملي 11300م والمدى على ارتفاع 5000م بالوقود الداخلي 910 كم.

وحول التسليح قال العميد مهندس طيار :” إن الطائرة معدة لحمولة خارجية خفيفة تشمل خزانات وقنابل ومذنبات أو خزانات الرشاش عيار 7.62 مم، ونقاط التثبيت الداخلية مخصصة لآلة تصوير المدفع والهداف”.

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