تكليف “مُدير مؤقت” لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار

كلف مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار موسى علي بمهام مدير عام مؤقت لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.

وطالب القرار الصادر عن المؤسسة هذا الأسبوع، الذي اطلعت 218 على نسخة منه، كافة الجهات المعنية وضع القرار محل التنفيذ وأن يلغى كل حكم يخالف تكليف علي برئاسة المحفظة.

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار قد أعلنت في فبراير الماضي أنها اتخذت إجراءات لاستعادة السيطرة والإشراف المباشر على صناديق استثمار مملوكة للمؤسسة من بينها محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.

وأوضحت في بيان لها حينها أن هذه الإجراءات هي جزء من الإصلاحات الأوسع نطاقا التي بدأتها المؤسسة لتعزيز وتطوير عمليات ونظم الحوكمة، بينها إنهاء العديد من القضايا القانونية ذات الصلة بأفراد ليس لهم أي تخويل رسمي من المؤسسة بالتصرف في شؤونها.

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