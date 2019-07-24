وفد برلماني يؤكد من واشنطن على أهمية العمليات العسكرية في طرابلس

أجرى وفد من مجلس النواب زيارة لمقر الكونغرس الأمريكي في واشنطن، أكد خلالها على أهمية العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش الوطني في طرابلس، لمحاربة الإرهاب وفوضى العصابات والمليشيات، وضم الوفد البرلماني النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب ورئيس لجنة الأجهزة الرقابية زايد هدية، بالإضافة إلى النواب صباح جمعة وعلي التكبالي ونصر الدين مهنى، حيث أكد النواب أن عمليات الجيش في طرابلس تأخذ غطاءها القانوني من البرلمان الداعم لها.

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