القبض على تشكيل عصابي يمتهن السرقة في طرابلس

تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي في طرابلس، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بعد القبض على المتهم الأول فيه، إذ ظهر في فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة خلال سرقته إحدى السيارات، وتبين أنه من ذوي السوابق.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن المتهم اعترف بسرقة عدد كبير من السيارات، ولديه شركاء في الجرائم التي نفذها داخل وخارج طرابلس، مشيرة إلى أن أفراد المكتب قبضوا على باقي أعضاء التشكيل، إذ نصبوا لهم كمينا، وقد اعترفوا بأنهم يستهدفون السيارات «حديثة الصنع».

وكشف المتهمون عن أسلوبهم في ارتكاب الجرائم، حيث يراقبون السيارة حتى يتركها صاحبها، ثم يصور أحدهم رقم هيكل السيارة عبر الزجاج الأمامي لها، ويرسل الصورة إلى آخر، الذي يوجه العنصر الثالث لاستخراج مفتاح إلكتروني، إذ إنه يمتلك آلات ومعدات متطورة تمكنه من ذلك، ثم يذهب عنصر أخير بالمفتاح إلى السيارة، ويتمكن من تشغيلها وسرقتها.

وأفاد المكتب بأن التشكيل تورط في سرقة 9 سيارات من مناطق «تاجوراء، وطريق المطار، وسوق الجمعة» وغيرها، وقد استرد 4 منها، لافتًا إلى أنهم مقيمون في «عين زارة، وطريق المطار، والسياحية، والجميل، والشارع الغربي».

