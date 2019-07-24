داخلية الوفاق تعقد الاجتماع الأول لمجلس الجمعية العمومية لشركة السلع الأمنية

عقد برئاسة وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، الاجتماع العادي الأول لمجلس الجمعية العمومية لسنة 2019م لشركة السلع الأمنية.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أنه تم خلال الاجتماع استعراض المهام المكلفة بها الجمعية، ومناقشة إنشاء مصنع ملابس الشرطة، وتوفير المعدات والاحتياجات اللازمة في مجال السلامة العامة والمعدات الأمنية وتجهيز سيارات الشرطة.

كما ناقش الاجتماع أيضاً الشراكة بين وزارة الداخلية وشركة السلع الأمنية في إنشاء منظومة المرور والتراخيص، وتوفير احتياجات الوزارة، وعدد من المواضيع التي تهم وزارة الداخلية.

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