الأوضاع السياسية محور لقاء «معيتيق» و«سلامة»

بحث النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد معيتيق”، خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة في ليبيا ” غسان سلامة”، الأربعاء، الأوضاع السياسية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن سلامة استعرض خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء جهود البعثة لتهدئة الأوضاع والعودة للمسار السياسي، والخطوات التي اتخذتها مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة جراء اشتباكات طرابلس.

