زابيا : الأزمة في ليبيا هي نتيجة التعارض المستمر بين الأطراف الفاعلة

رأت السفيرة الإيطالية لدى الأمم المتحدة، ماريا نجيلا زابيا، أن الأزمة في ليبيا هي نتيجة لتداخل مختلف التعقيدات، والتعارض المستمر بين الأطراف الفاعلة، فضلا عن البعد الإقليمي وعدم اليقين في السياسة الأمريكية بشأن التعامل مع الوضع في ليبيا.

وقالت زابيا، في ندوة قبيل انطلاق مؤتمر السفراء الإيطاليين اليوم، بمقر وزارة الخارجية في روما، إن هذا التعقيد عطل مجلس الأمن، لكنه مكان يستمر فيه الحوار، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مهمة شائكة، ومؤكدة على أهمية دعمه.

كما تطرقت الدبلوماسية الإيطالية خلال حديثها إلى ثلاثة مخاطر، هي الإرهاب، وعمليات المرور غير المنضبطة، ومناطق عدم الاستقرار، التي تمتد بعيدا إلى خارج ليبيا.

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