دعا السفير التركي لدى ليبيا، سرحت أكسن، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة إلى أنقرة لحضور حلقة نقاش ستعقد خلال مؤتمر السفراء.

وأعلنت السفارة التركية في ليبيا، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية وقف الأعمال القتالية و استئناف العملية السياسية في ليبيا.

