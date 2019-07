وزير «صحة المؤقتة» يبحث التعاون مع مركز الخبرة القضائية والبحوث

المتوسط:

استقبل وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، صباح اليوم الأربعاء مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث المستشار القضائي الدكتور عمر الحجازي .

وناقش وزير الصحة بمكتبة بمقر ديوان الوزارة في البيضاء، مع مدير الخبرة القضائية بحضور مدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة الجادة بوغرسة، آلية توحيد وتكاثف الجهود بين وزارة الصحة والأطباء والخبراء في مجال الطب الشرعي، وتقديم الخدمة الفنية ودعم القدرات المحلية وتطوير جودة الأداء .

واستمع وزير الصحة خلال الاجتماع لشروح حول آخر التطورات وعمل فروع المركز بالبلديات بشرق وغرب وجنوب البلاد، مثمناً الاهتمام المتواصل الذي توليه وزارة العدل، سعياً منها لتحسين وتقديم أفضل السُبل لتفعيل عمل الهيئات القضائية .

