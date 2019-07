«داخلية الوفاق» تبحث مع إدارة المشروع الإنمائي المشترك سير العمل

المتوسط:

عقد وكيل وزارة الداخلية حكومة الوفاق، عميد خالد مازن، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا ضم مدير المشروع الإنمائي المشترك لتطوير الشرطة والأمن ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية المركزية بوزارة الداخلية وبحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل وعضو اللجنة الفنية المشتركة بوزارة العدل.

وأوضحت وزارة الداخلية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المحاور والمواضيع المتعلقة بسير العمل بالمشروع.

وأكد مازن، علي ضرورة متابعة المهام التي تنفذ حاليا، مشددا على ضرورة السير قدما من أجل إنجاز المهام الواردة بالمشروع.

