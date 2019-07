المتوسط:

اعتمد وزير العمل والتأهيل لحكومة الوفاق الوطني الدكتور المهدي الأمين، الملاك الوظيفي للمركز الوطني لدعم القرار.

واعتمد الملاك مبدئيا بعدد 290 وظيفة علي أن يتم الاعتماد النهائي في حال إحالة بيانات الموظفين المسكنين في وقت لاحق.

