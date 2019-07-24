الحرس البلدي يعدم كميات من الدواجن والأسماك واللحوم الفاسدة في طبرق

أعدم جهاز الحرس البلدي في طبرق، اليوم الأربعاء، كمية كبيرة من الدواجن واللحوم والأسماك المجمدة الفاسدة بحضور الجهات الضبطية والمفتشين الصحيين التابعين للجهاز.

وقال مسؤول وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق، مصطفى زاكي لـ«بوابة الوسط» إن الكميات التي جرى إعدامها والتخلص منها بالكامل تقدر قيمتها المالية بحوالى 250 ألف دينار.

وأكد زاكي أن إعدامها جرى بناء على تعليمات رئيس المجلس التسييري ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة والمفتش الصحي والنيابة العامة، مشيرا إلى إحالة صاحب هذه الشحنة للتحقيق.

وأوضح أن هذه الشحنة جرى ضبطها أثناء مداهمة مكان التخزين من قبل جهاز الحرس البلدي بمشاركة عناصر مديرية الأمن والدعم المركزي وقيادة منطقة طبرق العسكرية بعد ورود بلاغ لجهاز الحرس بشأنها.

وطالب مسؤول الإعلام بجهاز الحرس البلدي في طبرق أهالي المدينة بضرورة التأكد من طريق تخزين وصلاحية ونوعية كافة الأصناف المجمدة والمواد الغذائية للحفاظ على سلامتهم.

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