معالي وزير الصحة بالحكومة المؤقتة يبحث التعاون مع مركز الخبرة القضائية والبحوث

البيضاء 24 يوليو 2019 (وال) – استقبل معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، صباح اليوم الأربعاء مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث المستشار القضائي الدكتور عمر الحجازي .

وناقش معالي الوزير بمكتبة بمقر ديوان الوزارة في البيضاء، مع مدير الخبرة القضائية بحضور مدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة الأستاذة الجادة بوغرسة، آلية توحيد وتكاثف الجهود بين وزارة الصحة والأطباء والخبراء في مجال الطب الشرعي، وتقديم الخدمة الفنية ودعم القدرات المحلية وتطوير جودة الأداء .

واستمع معاليه خلال الاجتماع لشروح حول آخر التطورات وعمل فروع المركز بالبلديات بشرق وغرب وجنوب البلاد ، مثمناً الاهتمام المتواصل الذي توليه وزارة العدل، سعياً منها لتحسين وتقديم أفضل السُبل لتفعيل عمل الهيئات القضائية .

والجدير بالذكر أن مركز الخبرة القضائية والبحوث التابع لوزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة، يعتبر جهة مهمة تقدم خبرة فنية للمحاكم والنيابات والجهات الرقابية والقضائية، كما يهتم بأعمال الخبرة في مجال الطب الشرعي، وأبحاث التزييف والتزوير وأعمال الترجمة بمختلف أنواعها . (وال – البيضاء) ع ع

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